“Le pentite Sarò per te veleno e cura” | il nuovo romanzo di Francesca Marone

Leggi su lopinionista

(Di sabato 25 marzo 2023) Torna in libreria dal prossimo 10 aprileG.con il suo, dal titolo “Leper te” che ha come protagoniste figure femminili legate, a distanza di secoli, da uno stesso destino, dell’ineluttabilità delle scelte fatte e il peso della sofferenza patita. Federica, studiosa di Storia dell’Arte che non ha avuto fortuna nella carriera accademica, in età ormai matura viene inaspettatamente convocata dall’Università per condurre una ricerca sull’Ospedale degli Inbili di Napoli, l’antico e misterioso complesso fondato per accogliere i malati cronici, affetti da sifilide e da altri terribili morbi, e dove, alla metà del Settecento, furono rinchiuse Albina ed Elisa, due giovani donne alle ...