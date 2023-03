Le Iene esplorano l’amore in tutte le sue sfumature nel terzo episodio di “Inside”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 25 marzo 2023) Il 26 marzo, in prima serata su Italia1, andrà in onda ildi “Lepresentano:”, condotto da Nina Palmieri e realizzato insieme all’autore Nicola Barraco. L’sarà dedicato al, il nobile sentimento, esplorato inle sue forme e. Nina Palmieri intervisterà protagonisti di storie straordinarie già presentate in precedenza a Le, per scoprire come si sono evolute e come sono cambiati i personaggi coinvolti. Nina sarà affiancata da celebrità come Belen Rodriguez, Alex Britti, Eva Robin’s, Rosa Chemical, Erri De Luca e Chiara Moscardelli, che commenteranno le storie. Tra le storie presentate ci saranno quelle di Greta, che ha lottato per trovare la sua identità di genere; una ...