Le Fabbriche Pensanti | apre la mostra dei Compassi d’Oro di Bergamo e Brescia | “Celebriamo il valore della cultura d’impresa”

(Di sabato 25 marzo 2023). Una location d’eccezione per raccontare l’eccellenza. È stata inaugurata nel pomeriggio di venerdì (24 marzo) nella Sala delle Capriate nel PalazzoRegione di Città Alta, in Piazza Vecchia, lade Le, che riunisce i trentadue– più il trentatreesimo, il logo di Regione Lombardia – vinti dalle imprese diper la progettazione, l’innovazione ed il design. Giovanna Ricuperati, presidente di Confindustria, afferma che “l’obiettivo è quello di celebrare ilcapacità progettuale delle imprese di questi territori, che non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Arredativo : Le fabbriche pensanti: Storie di Compassi d’Oro da Bergamo a Brescia: Design è sinonimo di progettualità, di ricerc… - ConfindustriaBG : Dal 24 marzo non perdere la mostra 'Le fabbriche pensanti' che come #ConfindustriaBG sosteniamo. L'allestimento com… - 3DesignFabLab : “Fabbriche Pensanti. Storie di Compassi d’oro da Bergamo a Brescia Storie di Compassi d’Oro da Bergamo a Brescia”… - meccanica_plus : RT @ABBItalia: Inaugurata oggi la mostra “Le fabbriche pensanti – Storie di #CompassidOro a Bergamo e Brescia'. #ABB è Top Partner di ques… - ABBItalia : Inaugurata oggi la mostra “Le fabbriche pensanti – Storie di #CompassidOro a Bergamo e Brescia'. #ABB è Top Partne… -

Le. Storie di Compassi d'Oro da Bergamo a Brescia , mostra che sarà inaugurata nella Sala delle Capriate il prossimo 24 marzo, vuole raccontare questa eccellenza a tutti. Dalla ...L'Italia quella scelta la attende da tempo e le mentidella Terra si interrogano da tempo ...stare attenti che non diventi un incentivo all'emigrazione interna visto che le grandi...Non abbiamo macchine, non abbiamo macchine a cui dobbiamo ricordare che l'umanità non deve ... E in quella platea la professoressa di Oxford ha immaginato ledel futuro con meno ...

Le fabbriche pensanti Orobie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Il sindacato chiede la convocazione immediata di un tavolo con le istituzioni, e paventa l’avanzata del rischio deindustrializzazione del territorio ...