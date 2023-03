"Le banche europee sono solide": Macron rassicura i mercati (Di sabato 25 marzo 2023) "I fondamentali delle banche europee sono solidi e possiamo essere soddisfatti del rigore delle nostre normative in questo settore. Abbiamo imparato dalle crisi passate e devo dire che l'Eurozona è oggi la zona dove le banche sono più solide perché hanno seguito più scrupolosamente i coefficienti bancari di solvibilità e liquidità emersi dalla crisi del 2008 2010", le parole di Emmanuel Macron nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue. / EbsFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) "I fondamentali dellesolidi e possiamo essere soddisfatti del rigore delle nostre normative in questo settore. Abbiamo imparato dalle crisi passate e devo dire che l'Eurozona è oggi la zona dove lepiùperché hanno seguito più scrupolosamente i coefficienti bancari di solvibilità e liquidità emersi dalla crisi del 2008 2010", le parole di Emmanuelnel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue. / EbsFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

