Lazio-Zaccagni, trovato l’accordo per il rinnovo: le ultime (Di sabato 25 marzo 2023) Mattia Zaccagni è pronto a firmare il rinnovo con la Lazio, l’esterno si è preso i biancocelesti soprattutto dopo il gol nel derby Mattia Zaccagni è pronto a firmare il rinnovo con la Lazio, l’esterno si è preso i biancocelesti soprattutto dopo il gol nel derby. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno biancoceleste ha raggiunto l’accordo per il prolungamento fino al 2027 con ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. Manca solo l’ufficialità dell’annuncio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Mattiaè pronto a firmare ilcon la, l’esterno si è preso i biancocelesti soprattutto dopo il gol nel derby Mattiaè pronto a firmare ilcon la, l’esterno si è preso i biancocelesti soprattutto dopo il gol nel derby. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno biancoceleste ha raggiuntoper il prolungamento fino al 2027 con ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. Manca solo l’ufficialità dell’annuncio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aquila6811 : RT @LazioSpace: ??? Mattia #Zaccagni ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto con la #Lazio fino al 30 giugno del 2027 a 3 milion… - CalcioNews24 : #Zaccagni e il rinnovo con la #Lazio ?? - LI_SoloRAYA : La Lazio blinda Zaccagni: trovato l'accordo per il rinnovo - SSLazioOrg : RT @AllRoundLazio: ?? La Lazio e Mattia Zaccagni hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno del 2027. (3 milio… - radiosei : Prolungamento fino al 2027 ed adeguamento economico?? -