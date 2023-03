Vai agli ultimi Twett sull'argomento... spoilsport_it : RT @spoilsport_it: ?? EXCL. #Lazio: #Sarri vuole a tutti i costi Ruben #LoftusCheek, che lascerà il #Chelsea a fine stagione. ???? Assoluta… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri ha scelto il vice Immobile. Ecco il nome - A360Verit : Thread ?? 'Sono sempre loro (#Juventus) in mezzo agli scandali' cit. #Milan #Inter #Napoli #Roma #Lazio #SerieA… - LI_Palembang : Lazio, Immobile fuori per il derby: è stata una decisione di Sarri - A360Verit : Thread ?? 'Sono sempre loro (#Juventus) in mezzo agli scandali' cit. #Milan #Inter #Napoli #Roma #Lazio #SerieA… -

Commenta per primovuole unaitaliana. La società proverà ad accontentarlo. Per questo, nel ruolo di vice - Immobile, sta tornando di moda il nome di Federico Bonazzoli della Salernitana. Come racconta oggi ...Lo racconta questa mattina Il Messaggero , svelando il retroscena di un colloquio tra il calciatore,e addirittura Lotito . Il capitano - goleador dellaè guarito clinicamente dall'...1 Chiusa in un lampo la trattativa tra lae Zaccagni per il rinnovo. Come scrive oggi l'edizione romana del Corriere dello Sport, dopo i ...ormai un cardine dello schieramento offensivo di. ...

Calciomercato Lazio / Gazzetta: “Idea Correa”. A Sarri piaceva… Cittaceleste.it

Il calciatore, sotto la gestione di Maurizio Sarri alla Lazio, è cresciuto notevolmente. Fino a questo momento i numeri sono tutti dalla sua parte con 8 assist e 4 gol in 25 presenze. Prestazioni ...La Lazio si prepara ad una mezza rivoluzione in vista della prossima stagione. Sarri non vuole rinviare. Con Lotito, vuole parlarci subito. Che tutto sia chiaro, da adesso. Il tecnico è convinto ...