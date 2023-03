Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, Immobile voleva giocare il derby: Sarri ha detto no - sportli26181512 : Lazio, Immobile voleva giocare il derby: Sarri ha detto no: Immobile voleva giocare il derby. Lo racconta questa ma… - RomainAzione_1 : RT @claudiafinelli1: Oggi si è inaugurato il primo centro antiviolenza del Municipio XIII dedicato a Palmina Martinelli.L'immobile rientra… - Il_TerzoUomo : RT @Il_TerzoUomo: NUOVA PUNTATA Le difficoltà di Vlahovic, Lukaku e Immobile, il rendimento della Lazio nel 2023 e l’analisi di Barcellona… - k_qeros : @Zoroback_023 @94Luca994 Ricordatevi che i gol vanno suddivisi, a noi mancano i gol dei centrocampisti e dell’ester… -

Laè alla continua ricerca di un vice, visto che in questa stagione senza il capitano si è optato per il falso nove: l'ultima idea è Bonazzoli Laè alla continua ricerca di un vice ...Il Messaggero ha lanciato un retroscena che riguarderebbe Ciroprima del derby trae Roma Il Messaggero ha lanciato un retroscena che riguarderebbe Ciroprima del derby trae Roma. L'attaccante aveva provato assieme a Lotito a ...Mattia Zaccagni è in vetta tra i nomi italiani (9 gol, come Ciro) della classifica marcatori della Serie A, capeggiata da Osimhen a quota 21. Alla, sotto la guida di Maurizio Sarri, il ...

Lazio, Immobile è la polizza Champions Sky Sport

Marcos Antonio è stata una delle delusioni più grandi della stagione della Lazio. Arrivato la scorsa estate per 9 milioni di euro dallo Shakhtar Donetsk su suggerimento di De Zerbi, il brasiliano ha ...[themoneytizer id=”99064-6] Sarri tra presente e futuro. Il derby vinto e il secondo posto in classifica impongono alla Lazio di puntare all’obiettivo Champions. A undici giornate dalla fine è ormai ...