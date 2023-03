Lazio, Gila: 'Tornare al Real? Un sogno, ma...' (Di sabato 25 marzo 2023) Intervistato da OKDiario, il difensore della Lazio Mario Gila si è soffermato sul suo futuro: "E' vero che Tornare è... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Intervistato da OKDiario, il difensore dellaMariosi è soffermato sul suo futuro: "E' vero cheè...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, Gila: 'Tornare al Real? Un sogno, ma...' - Fantacalcio : Gila: 'Sogno di tornare al Real Madrid, ma adeso penso solo alla Lazio' - flazia26 : RT @AllRoundLazio: ??| MARIO GILA: 'Sono molto contento per tutto quello che faccio alla #Lazio, per ogni minuto che mi regala il mister e p… - flazia24 : RT @AllRoundLazio: ??| MARIO GILA: 'Sono molto contento per tutto quello che faccio alla #Lazio, per ogni minuto che mi regala il mister e p… - LI_SoloRAYA : Gila felice alla Lazio: 'So di cosa è capace la squadra' -