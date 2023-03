Lavoro a Fiumicino: cosa ne pensano i cittadini? Fa’ sentire la tua voce (Di sabato 25 marzo 2023) Fiumicino – Dopo la sanità (leggi qui), l’altro grande problema nella cittadina di Fiumicino è strettamente connesso al mondo del Lavoro. La pandemia di Covid con lo stop imposto all’aeroporto e a tutto l’indotto, più le restrizioni per hotel, ristoranti e balneari, hanno riacceso da oramai tre anni i riflettori su come uomini e donne, giovani e ragazzi, si approcciano e vivono il mondo del Lavoro in una realtà che vede nel turismo la sua fonte primaria. Il susseguirsi dei Governi e tutti i provvedimenti presi negli ultimi anni sembrano non aver supportato a dovere tutte le categorie. E tu cosa ne pensi? Fa sentire la tua voce e dicci cosa ne pensi. Questa settimana proponiamo ai lettori diversi sondaggi sul tema. Clicca sul numero di pagina per votare ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 marzo 2023)– Dopo la sanità (leggi qui), l’altro grande problema nella cittadina diè strettamente connesso al mondo del. La pandemia di Covid con lo stop imposto all’aeroporto e a tutto l’indotto, più le restrizioni per hotel, ristoranti e balneari, hanno riacceso da oramai tre anni i riflettori su come uomini e donne, giovani e ragazzi, si approcciano e vivono il mondo delin una realtà che vede nel turismo la sua fonte primaria. Il susseguirsi dei Governi e tutti i provvedimenti presi negli ultimi anni sembrano non aver supportato a dovere tutte le categorie. E tune pensi? Fala tuae diccine pensi. Questa settimana proponiamo ai lettori diversi sondaggi sul tema. Clicca sul numero di pagina per votare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linosegna : RT @ubernograzie: Prima i ladri, poi gli ncc abusivi: lavoro per i Carabinieri allo scalo di ... - - linosegna : RT @ubernograzie: Prima i ladri, poi gli ncc abusivi: lavoro per i Carabinieri allo scalo di ... - - ubernograzie : Prima i ladri, poi gli ncc abusivi: lavoro per i Carabinieri allo scalo di ... - - ubernograzie : Prima i ladri, poi gli ncc abusivi: lavoro per i Carabinieri allo scalo di ... - - LavoroLazio_com : BARISTI - AEROPORTO FIUMICINO - Temporary S.p.A. Temporary Spa, Agenzia per il Lavoro de... -