Lavori a Firenze, gli interventi stradali che partono in settimana (Di sabato 25 marzo 2023) Nuovo asfalto in viale Etruria ma pure la manutenzione di pozzetti della rete elettrica, tutte le strade coinvolte Leggi su lanazione (Di sabato 25 marzo 2023) Nuovo asfalto in viale Etruria ma pure la manutenzione di pozzetti della rete elettrica, tutte le strade coinvolte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _alexpetrucci : RT @unisiena: #EuCAP2023: Conferenza internazionale su Antenne a propagazione. Il professor #StefanoMaci, docente di #Ingegneria dell'infor… - erminia_giorno : RT @unioncamere: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzia a Firenze ai lavori della Conferenza nazionale delle #cameredic… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? Sulla #A1 rallentamenti per lavori tra #Incisa - #Reggello e #Firenze sud in direzione Bologna #viabiliFI #viabiliTOS' - fiorentina_it : Nessuno ha contattato l’amministrazione comunale modenese. Ci sarebbero diversi lavori da fare al Braglia. Mentre i… - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 rallentamenti per lavori tra #Incisa - #Reggello e #Firenze sud in direzione Bologna #viabiliFI #viabiliTOS -