(Di sabato 25 marzo 2023)– Il traffico ferroviario traè stato interrotto questa mattina adi unndoa centinaia di passeggeri. La stazione di Santa Palomba è stata costretta a far scendere i passeggeri bloccati, e ci sono stati cancellazioni, ritardi e percorsi alternativi per i treni lungo L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Disagi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli a causa di un guasto tecnico -

Ieri pomeriggio, a seguito di questo tragico schianto, si sono registrati pesantissimialla ... Si tratta della quinta vittima in un mese con le moto sulle strade della provincia di, dopo ...... di relazione, eventi luttuosi e in casi estremi da disturbi malattie opsichici. Ipsos ha ...mentre la percentuale di persone felici dichiarate è aumentata notevolmente in America, è ...La cella temporalesca si è originata nell'area interna della provincia diper poi dirigersi ... La grandinata ha provocato diversisoprattutto alla viabilità, per il ghiaccio accumulatosi ...

Lavori sulla rete idrica, lunedì sei comuni senz'acqua in provincia latinaoggi.eu

Esplodono gli pneumatici, furgone si schianta contro il guard rail. Ennesimo incidente questa mattina sulla Pontina all'altezza di Aprilia dove un furgone è finito in mezzo ...LATINA – «Spiace registrare che a distanza di diverse settimane dalla richiesta di semplificazione per il rilascio delle pratiche Uma, nulla sembra muoversi al Comune di Latina. Ho chiesto e ottenuto ...