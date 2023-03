(Di sabato 25 marzo 2023) Proseguono le attività di Acquaper il risanamento e l’ammodernamento delle reti idriche, su tutto il territorio dell’Ato4. Per il 27 marzo, la Società hato importanti interventi su 5 chilometri della condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane. Ipermetteranno di recuperare circa 70 litri al secondo, con un beneficio per oltre 250.000 abitanti di, Pontinia,, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Acqualatina, lavori in programma tra Latina, Sezze, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina - fil_fre : Per la giornata mondiale dell’#acqua ci tenevo a mostrare la % di dispersione idrica della zona dove sono cresciuto… - Latina_Oggi : Giornata Mondiale dell’Acqua: Acqualatina inaugura il nuovo dearsenificatore Acqualatina inaugura il nuovo dearseni… - stefaniaespos19 : @g_zeccolella @SkyTG24 A #latina #acqualatina ha perdite del 75% e infatti l'acqua costa un botto senza considerare… - stefaniaespos19 : @SkyTG24 A #latina #acqualatina ha perdite del 75% e infatti l'acqua costa un botto senza considerare i danni ecolo… -

CASE SPARSE Lo studio di fattibilità ha individuato, in collaborazione con, e in base a ... Questi 59 gruppi sono situati nella maggior parte verso l'area nord della costa di, come in ...... gestore diretto dell'ATO2 di Roma e del 5 di Frosinone, ma per mezzo di Suez con un piede dentro anche in, che gestisce il servizio nell'ATO4 della provincia di. c) stando ai ...... lasciamo da parte Talete e occupiamoci di, Ato5 Lazio sud, il cui socio privato al 49% è Acea. Sapete a quanto ammontano le perdite degli acquedotti della provincia diSono il 73,...

Interruzione idrica per lavori: ancora senza acqua sei comuni pontini. Orari e zone interessate LatinaToday

LATINA – Proseguono le attività di Acqualatina per il risanamento e l’ammodernamento delle reti idriche, su tutto il territorio dell’Ato4. Il prossimo 27 marzo, lunedì, la Società ha programmato impor ...Nel giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita nel 1992 dall’ONU per ricordare al mondo l’importanza delle risorse idriche ...