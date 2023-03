Lampedusa, oltre 2mila migranti arrivati in 24ore (quasi tutti sono partiti dalla Tunisia) (Di sabato 25 marzo 2023) Quattro gruppi di migranti sono riusciti ad arrivare a Lampedusa e sono stati bloccati dopo essere sbarcati a terra. In tre casi le imbarcazioni usate per la traversata non sono state trovate. All’hotspot che può ospitare sino 400 persone ci sono oltre 1.800 ospiti Leggi su corriere (Di sabato 25 marzo 2023) Quattro gruppi diriusciti ad arrivare astati bloccati dopo essere sbarcati a terra. In tre casi le imbarcazioni usate per la traversata nonstate trovate. All’hotspot che può ospitare sino 400 persone ci1.800 ospiti

