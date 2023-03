L’ambasciatore: “Il Papa e Kirill? Kazakhstan sempre disponibile a ospitare un incontro” (Di sabato 25 marzo 2023) Roma – “Se si presenterà l’occasione, se le parti lo riterranno opportuno, il Kazakistan è, come lo è stato, sempre disponibile a ospitare un incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill“. A dirlo, intervistato da ilfaroonline.it, è L’ambasciatore del Kazakhstan presso la Repubblica Italiana, Yerbolat Sembayev. Il diplomatico ci riceve nella sede dell’Ambasciata kazaka di via Cassia, in un salottino adiacente alla grande aula rotonda dove il tricolore è esposto accanto al vessillo azzurro con l’aquila e il sole dorato, simbolo del grande paese dell’Asia centrale. Ricordando la visita del Pontefice fatta a settembre in occasione del settimo Congress of Leaders of World and traditional Religions (leggi qui), Yerbolat Sembayev sottolinea come “il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 marzo 2023) Roma – “Se si presenterà l’occasione, se le parti lo riterranno opportuno, il Kazakistan è, come lo è stato,untraFrancesco e il Patriarca“. A dirlo, intervistato da ilfaroonline.it, èdelpresso la Repubblica Italiana, Yerbolat Sembayev. Il diplomatico ci riceve nella sede dell’Ambasciata kazaka di via Cassia, in un salottino adiacente alla grande aula rotonda dove il tricolore è esposto accanto al vessillo azzurro con l’aquila e il sole dorato, simbolo del grande paese dell’Asia centrale. Ricordando la visita del Pontefice fatta a settembre in occasione del settimo Congress of Leaders of World and traditional Religions (leggi qui), Yerbolat Sembayev sottolinea come “il ...

