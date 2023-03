Lady Gaga | le prime foto nei panni di Harley Quinn dal set di Joker 2

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viper_kiddo : Siii ho capito tutto quando ha parlato in tedesco. Anche se all’inizio pensavo stesse citando Sheisse di Lady Gaga ?? - TheWitc46539946 : @O_GFVIP Lady Gaga Shakira J Lo Madonna Cristina Aguilera Oriana Bebe' Marzoli ? Voglio vivere in un mondo di 'nane' - HorrorItalia24 : ??Ecco Lady Gaga come Harley Quinn?? ?Promossa o bocciata? ? #HorrorBreakingNews #JokerFolieàDeux #LadyGaga… - GagaServer : GUYYSS THIS IS TO MUCH TO HANDLE OMFGKSJSJSJSJSJSJ LADY GAGA - dystopian_meme : @Bl4ckestDayy Ci sta lady gaga -

Folie à Deux - atteso sequel \musical del cinecomic del 2019 - sono attualmente in corso a New York e, in queste ore, sono finalmente trapelate in rete le prime immagini dicon indosso l'...Il sequel di Joker di Todd Phillips, Folie à deux , è ancora in fase di riprese a New York, e queste ultime foto e video dal set ci fanno dare na prima occhiata acon il costume di Harley Quinn . Phillips aveva già condiviso una prima immagine ufficiale della pluripremiata vincitrice del Grammy insieme a Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, ma ...

Lady Gaga è Harley Quinn: le prime foto dal set di Joker Biccy

In questi giorni si stanno svolgendo a pieno regime le riprese di Joker 2 Folie à Deux e, come sappiamo, nel cast c’è anche Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. A tal proposito, proprio oggi sono ...Dopo settimane di attesa, sono finalmente trapelate in rete alcune foto che ritraggono Lady Gaga con indosso il costume di Harley Quinn. Ecco dunque il look della celebre antieroina nella versione di ...