L’Accademia Volley sbanca Colleferro, tre punti d’oro per le sannite (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiImportantissima vittoria in trasferta per l\’Accademia Volley che questo pomeriggio ha battuto la Dea Volley Colleferro (RM) con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-17, 28-26) nella ventunesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. In una gara decisiva per le sorti della salvezza, le giallorosse portano a casa tre punti d\’oro contro il fanalino di coda del torneo, interrompendo un digiuno in trasferta che durava dallo scorso mese di novembre, a quando in pratica risaliva l\’unico acuto esterno in campionato. Eppure la partenza non è stata delle migliori per l\’Accademia che, da questa gara, aveva tutto da perdere: la tensione della posta in palio, infatti, gioca un brutto scherzo in avvio alle beneventane che si trovano a rincorrere sull\’8-3 contro un avversario che invece può giocare ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiImportantissima vittoria in trasferta per l\’Accademiache questo pomeriggio ha battuto la Dea(RM) con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-17, 28-26) nella ventunesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. In una gara decisiva per le sorti della salvezza, le giallorosse portano a casa tred\’oro contro il fanalino di coda del torneo, interrompendo un digiuno in trasferta che durava dallo scorso mese di novembre, a quando in pratica risaliva l\’unico acuto esterno in campionato. Eppure la partenza non è stata delle migliori per l\’Accademia che, da questa gara, aveva tutto da perdere: la tensione della posta in palio, infatti, gioca un brutto scherzo in avvio alle beneventane che si trovano a rincorrere sull\’8-3 contro un avversario che invece può giocare ...

