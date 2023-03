La vittima della truffa romantica di “Larry Brooks”: «Mi diceva che era innamorato, ho pagato e basta» (Di sabato 25 marzo 2023) Ha quasi 70 anni, è residente in provincia di Roma e per 6 mesi è stata vittima del generale “Larry Brooks”. Ovvero della truffa romantica architettata insieme ad altre 31 vittime con la foto falsa di un finto ufficiale dell’esercito americano. Otto gli arrestati. Oggi al Corriere della Sera spiega come è iniziato tutto: «Io navigo spesso su Facebook. Lo faccio tuttora. Un pomeriggio di settembre 2020 ero in casa con un paio di amiche davanti al computer e ho ricevuto una richiesta di contatto da un uomo di bell’aspetto. Mi sono detta: perché no? E così ho accettato. Di solito sono molto restia, ma aveva la faccia simpatica…». Da qui, dice la donna a Rinaldo Frignani, è cominciata una chat durata qualche giorno attraverso il traduttore automatico: «Mi ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Ha quasi 70 anni, è residente in provincia di Roma e per 6 mesi è statadel generale “”. Ovveroarchitettata insieme ad altre 31 vittime con la foto falsa di un finto ufficiale dell’esercito americano. Otto gli arrestati. Oggi al CorriereSera spiega come è iniziato tutto: «Io navigo spesso su Facebook. Lo faccio tuttora. Un pomeriggio di settembre 2020 ero in casa con un paio di amiche davanti al computer e ho ricevuto una richiesta di contatto da un uomo di bell’aspetto. Mi sono detta: perché no? E così ho accettato. Di solito sono molto restia, ma aveva la faccia simpatica…». Da qui, dice la donna a Rinaldo Frignani, è cominciata una chat durata qualche giorno attraverso il traduttore automatico: «Mi ...

