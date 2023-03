Vai agli ultimi Twett sull'argomento... asteMattonicini : - asteMattonicini : -

LaHouse si è oscurata a sostegno dell'iniziativa Earth Hour che mira a sensibilizzare sull'impatto delle attività umane sul pianeta. Anche molti altri monumenti nelle capitali di tutto il ...LaHouse precipita simbolicamente nell'oscurita', in occasione di un'operazione globale organizzata dal WWF, per spegnere le luci e mobilitarsi contro il cambiamento climatico. 25 marzo 2023Monumenti famosi come il Colosseo a Roma, laHouse in Australia, l' Empire State Building a New York, la Tour Eiffel a Parigi, Buckingham Palace a Londra hanno spento e spegneranno le ...

La Sydney Opera House si oscura per la Earth Hour - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

