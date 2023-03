La sinistra spara sulle Fosse Ardeatine (Di sabato 25 marzo 2023) È come aggiungere buio al buio, è appendere la pietas alle parole. Inventarsi un assalto antifascista alla sintassi della Presidente del Consiglio nella giornata in cui si onorano (dopo averne finalmente rivelati tutti i nomi) le vittime delle Fosse Ardeatine, be', non pare il massimo dell'eleganza. Invece è accaduto che, nel 79esimo anniversario dell'eccidio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello del Senato Ignazio La Russa presenziavano; e che Giorgia Meloni, dal Consiglio europeo di Bruxelles abbia inviato un sentito comunicato. La nota ricordava la strage delle Fosse, che ha segnato «una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale» visto che «335 italiani innocenti furono barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell'attacco partigiano di via ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) È come aggiungere buio al buio, è appendere la pietas alle parole. Inventarsi un assalto antifascista alla sintassi della Presidente del Consiglio nella giornata in cui si onorano (dopo averne finalmente rivelati tutti i nomi) le vittime delle, be', non pare il massimo dell'eleganza. Invece è accaduto che, nel 79esimo anniversario dell'eccidio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello del Senato Ignazio La Russa presenziavano; e che Giorgia Meloni, dal Consiglio europeo di Bruxelles abbia inviato un sentito comunicato. La nota ricordava la strage delle, che ha segnato «una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale» visto che «335 italiani innocenti furono barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell'attacco partigiano di via ...

