La Silicon Valley scopre la Geopolitica (Di sabato 25 marzo 2023) Eric Schmidt – per 20 anni ai vertici di Google – ha scritto un articolo sull’ultimo numero di Foreign Affairs dal titolo The power of innovation che suggerisco a tutti i lettori di Formiche.net di leggere. Nel testo Schmidt si misura con la dimensione geopolitica della rivoluzione digitale e specificatamente sull’impatto del potere scientifico e tecnologico sugli equilibri della grande politica internazionale. Questa è già una notizia perché la narrativa imperante nella Silicon Valley è sempre stata ancorata al binomio tecnologia-mercato, con scarso interesse per le relazioni internazionali, gli studi strategici, la politica e la democrazia. Libertà di impresa o oligopolio? Per quanto riguarda il versante specifico dell’economia i grandi leader e guru della Silicon Valley hanno da sempre esaltato il mito dominante ... Leggi su formiche (Di sabato 25 marzo 2023) Eric Schmidt – per 20 anni ai vertici di Google – ha scritto un articolo sull’ultimo numero di Foreign Affairs dal titolo The power of innovation che suggerisco a tutti i lettori di Formiche.net di leggere. Nel testo Schmidt si misura con la dimensione geopolitica della rivoluzione digitale e specificatamente sull’impatto del potere scientifico e tecnologico sugli equilibri della grande politica internazionale. Questa è già una notizia perché la narrativa imperante nellaè sempre stata ancorata al binomio tecnologia-mercato, con scarso interesse per le relazioni internazionali, gli studi strategici, la politica e la democrazia. Libertà di impresa o oligopolio? Per quanto riguarda il versante specifico dell’economia i grandi leader e guru dellahanno da sempre esaltato il mito dominante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse: da come i policymakers hanno gestito queste tre crisi emerge in… - RaiNews : Addio a Gordon Moore, cofondatore della Intel, guru della Silicon Valley, elaborò la legge sullo sviluppo dei micro… - MediasetTgcom24 : Morto Gordon Moore, co-fondatore di Intel e 'guru' della Silicon Valley #gordonmoore #intel #siliconvalley #25marzo - masvolpe : RT @wallstreetita: “Ho perso metà dei miei soldi per questa faccenda delle banche” ha dichiarato l’attrice in lacrime a un evento di benefi… - infoiteconomia : Il lungo termine, la Silicon Valley Bank e la responsabilità del banchiere -