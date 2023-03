La scuola al tempo del Pnrr. Lettera (Di sabato 25 marzo 2023) Inviato da Donata Torre - Cara scuola, e docenti colleghi, tanti dubbi insorgono in me sulle nuove leggi in atto su: varie transazioni, dimensionamento scolastico, formazione continua incentivata e sulle nuove disposizioni europee per il rilancio economico italiano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 marzo 2023) Inviato da Donata Torre - Cara, e docenti colleghi, tanti dubbi insorgono in me sulle nuove leggi in atto su: varie transazioni, dimensionamento scolastico, formazione continua incentivata e sulle nuove disposizioni europee per il rilancio economico italiano. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiochiusi : Due ragazze marocchine chiedono al preside di poter pregare a scuola durante il Ramadan. Il preside si consulta con… - cattolico_anti : Il segno del degrado dell' intelligenza umana: le persone protestano per avere energia pulita e sostenibile dall'am… - Stefaniaugo77 : RT @fabiochiusi: Due ragazze marocchine chiedono al preside di poter pregare a scuola durante il Ramadan. Il preside si consulta con i coll… - orizzontescuola : La scuola al tempo del Pnrr. Lettera - oon_cloud9 : si chiama hallway crush se la vedi in giro tutto il tempo ma non viene a scuola con te? -