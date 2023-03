La questione delle nomine. Una proposta per superare le contrapposizioni (Di sabato 25 marzo 2023) Sta emergendo con forza, negli ultimi giorni, la questione delle nomine che il governo dovrà varare in questa primavera per centinaia di posizioni ai vertici e nei consigli d’amministrazione delle società partecipate dallo Stato e negli enti pubblici. Da quando sono impegnato nell’Academy Spadolini, che ha tra i suoi primi obiettivi il recupero e il rilancio del senso della memoria storica, senza il quale non si può né agire nel presente né progettare per il futuro, tendo ad inquadrare le questioni risalendo un po’ alla loro origine con metodo genealogico. Pochi sembrano ricordare, a questo proposito, che il termine “partitocrazia” fu coniato da Giuseppe Maranini, autorevole esponente di quella grande scuola di pensiero che è stata la facoltà di scienze politiche del Cesare Alfieri di Firenze (la stessa che ha avuto ... Leggi su formiche (Di sabato 25 marzo 2023) Sta emergendo con forza, negli ultimi giorni, lache il governo dovrà varare in questa primavera per centinaia di posizioni ai vertici e nei consigli d’amministrazionesocietà partecipate dallo Stato e negli enti pubblici. Da quando sono impegnato nell’Academy Spadolini, che ha tra i suoi primi obiettivi il recupero e il rilancio del senso della memoria storica, senza il quale non si può né agire nel presente né progettare per il futuro, tendo ad inquadrare le questioni risalendo un po’ alla loro origine con metodo genealogico. Pochi sembrano ricordare, a questo proposito, che il termine “partitocrazia” fu coniato da Giuseppe Maranini, autorevole esponente di quella grande scuola di pensiero che è stata la facoltà di scienze politiche del Cesare Alfieri di Firenze (la stessa che ha avuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : #Calenda parla di una cosa che non è in discussione: la gestazione per altri (già vietata in Italia) Costruisce una… - putino : Ho letto molti commenti sulla questione delle forniture di uranio impoverito e sono sempre più allibito. Mi rendo… - AccademiaCrusca : Proviamo a fare ordine su una questione che tocca la quotidianità delle professioni del diritto, dell’amministrazio… - bellogatto1 : RT @AlessandraCuff3: Ci cascate sempre, le forze delle tenebre si tolgono il casco solo per una questione di pura tattica, state pure tranq… - TheChain1974 : @Memix1968 Sempre una questione di dimensioni. Certo che voi donne avete delle pretese eh!????????? -