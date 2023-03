La propaganda torna di moda e a noi manca la coscienza critica per difenderci: ecco una sintesi (Di sabato 25 marzo 2023) Il Covid prima e la guerra in Ucraina dopo hanno fatto tornare alla ribalta un’attrice dimenticata che tutti, nel mondo della comunicazione, credevano ormai in pensione da tempo: la propaganda. Invece, dopo un intervallo di circa quarant’anni in cui era stata offuscata dalla pubblicità, sicuramente più innocua e trasparente nei metodi, oggi la propaganda ha ripreso il sopravvento e viene utilizzata a tutti i livelli (anche inconsapevolmente), dal giornalismo alla stessa pubblicità che, diciamolo, non è più in mano ai pubblicitari. Secondo una credenza assai diffusa, a inventare la propaganda così come la intendiamo oggi fu Goebbels, ministro di Hilter. In realtà questa attività risale addirittura all’epoca dei romani, e fu concepita fin dall’inizio per condizionare l’opinione pubblica. Un grande impulso al suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Il Covid prima e la guerra in Ucraina dopo hanno fattore alla ribalta un’attrice dimenticata che tutti, nel mondo della comunicazione, credevano ormai in pensione da tempo: la. Invece, dopo un intervallo di circa quarant’anni in cui era stata offuscata dalla pubblicità, sicuramente più innocua e trasparente nei metodi, oggi laha ripreso il sopravvento e viene utilizzata a tutti i livelli (anche inconsapevolmente), dal giornalismo alla stessa pubblicità che, diciamolo, non è più in mano ai pubblicitari. Secondo una credenza assai diffusa, a inventare lacosì come la intendiamo oggi fu Goebbels, ministro di Hilter. In realtà questa attività risale addirittura all’epoca dei romani, e fu concepita fin dall’inizio per condizionare l’opinione pubblica. Un grande impulso al suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gubgfol : @LorenzoAmarotto Oppure scegliere politici competenti che vadano in Europa per difendere gli interessi italiani e n… - i_pez_vr : RT @aldebaran1973: @chiaragribaudo Ma torna a studiare, molte persone uccise alle Ardeatine erano semplici civili che non avevano a che far… - PazzoPerDomani : RT @lukealb: |@FrancesDiBi: “Si può pensare che a #Meloni restino almeno le battaglie di propaganda, ma non è così perché il dossier migran… - marioricciard18 : RT @lukealb: |@FrancesDiBi: “Si può pensare che a #Meloni restino almeno le battaglie di propaganda, ma non è così perché il dossier migran… - marc_o_berthold : RT @lukealb: |@FrancesDiBi: “Si può pensare che a #Meloni restino almeno le battaglie di propaganda, ma non è così perché il dossier migran… -