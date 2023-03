La prima Conferenza nazionale delle Camere di Commercio (Di sabato 25 marzo 2023) "E il momento per tutti, a partire dall attuazione del piano nazionale di resilienza, di mettersi alla stanga". Il Capo dello Stato cita Alcide De Gasperi che, in un contesto ben diverso da quello ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) "E il momento per tutti, a partire dall attuazione del pianodi resilienza, di mettersi alla stanga". Il Capo dello Stato cita Alcide De Gasperi che, in un contesto ben diverso da quello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ordinedimalta : Fra’ John Dunlap, Luogotenente di Gran Maestro, apre la Conferenza degli Ospedalieri dell'#OrdinediMalta: “Voi, in… - borraccino_ : @micene_return Che lo abbia preparato per 20 anni credo non sia plausibile, data la sua reticenza nel voler rifare… - Ale21317095 : @GiovaQuez l'URSS prima libera dal nazismo e poi 'occupa' nazioni europee ( conferenza jalta- patto Varsavia) l'eur… - Turalf88Turni : @___Anna22 Tampone alla prima dose per andare in conferenza stampa da draghi. Era già chiaro lí - erminia_giorno : RT @unioncamere: Il presidente della Repubblica Mattarella alla prima conferenza nazionale delle #cameredicommercio: -