La preghiera e poi il pasto, il Ramadan alla moschea di Teheran (Di sabato 25 marzo 2023) Gli iraniani interrompono il digiuno alla moschea Imamzadeh Saleh nel distretto di Shemiran a Teheran al tramonto del primo venerdì del mese sacro del Ramadan. 25 marzo 2023

