La posizione Ue sulla guerra (Di sabato 25 marzo 2023) La Cina ha presentato un documento per aprire un negoziato per la pace in Ucraina. Ma l'Europa che posizione prende?Sergio Bellinivia email Gentile lettore, dopo il patto di ferro tra Putin e Xi Jinping sembra che l'Europa cominci a capire in che razza di guaio si è cacciata con il suo servilismo verso gli Usa. Nonostante la rabbiosa reazione americana ("Il piano di pace cinese è una trappola…", "Non accetteremo una tregua in Ucraina"), nell'Ue risuonano per la prima volta note diverse e ricompare la parola "negoziato", finora sparita dal dizionario europeo. Il premier olandese Mark Rutte ha detto che l'Ue conta su una telefonata tra Xi e Zelenski, chiesta da quest'ultimo ma ancora non accettata da Xi: "Abbiamo seguito con attenzione il vertice di Mosca e speriamo in un colloquio tra Xi e Zelenski. È importante, perché la Cina ha avviato un processo di pace, con spunti ...

