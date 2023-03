La nuova pax saudita: Riyad riprende le relazioni anche con la Siria di Assad. “È un messaggio di sfida agli Usa” (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo Teheran, Damasco: secondo quanto ha riferito la tv di Stato saudita Al Ekhbariya, citando fonti del ministero degli Esteri, la monarchia degli al-Saud è in procinto di ristabilire relazioni diplomatiche con la Siria di Bashar Al Assad, a pochi giorni dalla notizia di un analogo riavvicinamento di Riyad all’Iran, mediato in ultima istanza dalla Cina. Una mossa che era tanto attesa nell’ultima settimana – dopo la notizia del riavvicinamento tra Arabia saudita ed Iran, alleato della Siria – quanto impensabile fino ad un paio di anni fa, quando, con Trump alla Casa Bianca, all’orizzonte per Riyad sembrava esserci il completamento della normalizzazione con Israele e un ulteriore irrigidimento nei confronti della Repubblica islamica e dei suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo Teheran, Damasco: secondo quanto ha riferito la tv di StatoAl Ekhbariya, citando fonti del ministero degli Esteri, la monarchia degli al-Saud è in procinto di ristabilirediplomatiche con ladi Bashar Al, a pochi giorni dalla notizia di un analogo riavvicinamento diall’Iran, mediato in ultima istanza dalla Cina. Una mossa che era tanto attesa nell’ultima settimana – dopo la notizia del riavvicinamento tra Arabiaed Iran, alleato della– quanto impensabile fino ad un paio di anni fa, quando, con Trump alla Casa Bianca, all’orizzonte persembrava esserci il completamento della normalizzazione con Israele e un ulteriore irrigidimento nei confronti della Repubblica islamica e dei suoi ...

