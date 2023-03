La nuova gaffe di Joe Biden: «Voglio fare i complimenti alla Cina… Scusate, al Canada» – Il video (Di sabato 25 marzo 2023) «Oggi Voglio fare i complimenti alla Cina per aver fatto passi avanti su… Ehm Scusate, Voglio fare i complimenti al Canada». Un’altra gaffe per il presidente americano Joe Biden, che ieri – durante una visita ufficiale a Ottawa – ha per sbaglio fatto i complimenti alla nazione sbagliata. Un errore corretto al volo e su cui il presidente americano, dopo aver suscitato le risate del pubblico presente, ha subito commentato: «Potete immaginare a cosa stavo pensando. Ma questo non è il momento per parlarne». L’inquilino della Casa Bianca ieri ha incontrato il presidente canadese Justin Trudeau per rilanciare l’alleanza tra i due Paesi e per siglare un accordo per i ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) «OggiCina per aver fatto passi avanti su… Ehmal». Un’altraper il presidente americano Joe, che ieri – durante una visita ufficiale a Ottawa – ha per sbaglio fatto inazione sbagliata. Un errore corretto al volo e su cui il presidente americano, dopo aver suscitato le risate del pubblico presente, ha subito commentato: «Potete immaginare a cosa stavo pensando. Ma questo non è il momento per parlarne». L’inquilino della Casa Bianca ieri ha incontrato il presidente canadese Justin Trudeau per rilanciare l’alleanza tra i due Paesi e per siglare un accordo per i ...

