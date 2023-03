La narcos cinese Duro colpo alla banda grazie a un pentito | due donne sono le boss

(Di sabato 25 marzo 2023) La cellula madre nella città toscana e quella satellite nella capitale. L'operazione: in carcere 19 persone tra orientali, italiani e greci. Giro di metamfetamine e accuse di sfruttamento della ...

La cellula madre nella città toscana e quella satellite nella capitale. L'operazione: in carcere 19 persone tra orientali, italiani e greci. Giro di metamfetamine e accuse di sfruttamento della ...Così i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Roma centro sono arrivati a scoprire un'associazione a delinquere di matricefinalizzata al traffico nazionale e internazionale di ...

Il tutto gestito da due donne cinesi che erano a capo dell’organizzazione smantellata dalla Dda di Roma in seguito alle dichiarazioni di un pentito, anche lui cinese. E quest’ultima è la novità che ...Dalle telefonate e dai messaggi intercettati dai carabinieri, i quarantasette narcos cinesi, finiti in manette, sembravano pusher che avevano "studiato" dalla malavita romana. Soprannomi e nomi in ...