La frecciata dei Robin Hood dell'elettricità contro Macron (Di sabato 25 marzo 2023) Da settimane, tecnici di gas ed elettricità francesi si sono uniti alla protesta manomettendo i contatori degli edifici pubblici. Danno energia gratis a scuole e ospedali e la tagliano "agli uffici di chi non vuole ascoltare le piazze". Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 marzo 2023) Da settimane, tecnici di gas edfrancesi si sono uniti alla protesta manomettendo i contatori degli edifici pubblici. Danno energia gratis a scuole e ospedali e la tagliano "agli uffici di chi non vuole ascoltare le piazze".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Millyzampa87 : @babiesxoxoxo La stessa che ieri ha condiviso l’aereo dei donnalisi contro scrivendo in altra frecciata. Sono affin… - Androme05256070 : @Arwen19887 Mah...io sinceramente lo vedo una frecciata per chi è rimasto. Che ci sta scritto 'dei' tra GF e… - trash_stanacc : pensa te spendere 1500 euro per fare un aereo frecciata a dei tizi che non conosci e che non ti cagheranno mai fini… - SimonTheWatcher : @RikiClob Non si capisce se è una frecciata a Lawrence perché con tutti i suoi soldi non sa costruire un'auto che n… - Luca_zone : @icar0libero Ok ho scritto una roba brutta. Non voleva essere una frecciata ad altre artiste ma al 99% dei loro fan… -