La figlia si inventa le violenze sessuali dal padre, che la perdona. Ma la «falla» nel sistema resta (Di sabato 25 marzo 2023) Il titolo dell'album più famoso dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, propone un'immagine allegorica che ben si attaglia alla vicenda riportata dalle cronache in questi giorni: a Pavia, un padre 48nne viene assolto in via definitiva dopo otto anni di calvario, carcere, udienze penali, pubblico ludibrio, dall'accusa più infamante che si possa concepire, quella di aver stuprato la figlia. La ragazza si era inventata tutto: «Volevo stare con il mio ragazzo senza limitazioni e mi sono inventata gli abusi. Non credevo che denunciando mio padre ci fossero queste conseguenze». Non credeva, certo. Il lato oscuro della luna, la faccia nascosta di quel fenomeno atroce che è la violenza sessuale, tanto più quando perpetrata in danno di familiari, figli in particolare. Anni, decenni, a invocare una ...

