“La figlia di Denis Verdini si è finta avvocata e ha falsificato una sentenza del tribunale di Firenze”

(Di sabato 25 marzo 2023) Ha finto di essere avvocato eunadeldel lavoro di. Tutto per convincere la sua cliente, una badante, che la sua pratica stava andando avanti e che aveva vinto la causa. Protagonista, secondo Il Tirreno, Diletta Chiaradell’ex senatore. La vicenda è stata raccontata in un servizio delle Iene di Italia 1, in cui la donna viene solo definita “di un noto politico fiorentino” senza rivelarne il nome. Ora però sul caso indaga la Procura del capoluogo toscano, perché la badante una volta scoperta la truffa l’ha querelata. La badante puntava ad ottenere dei soldi dalla famiglia presso cui aveva lavorato e aveva quindi avuto bisogno di assistenza legale.l’avrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2019libertas : - CanciAbo : La fidanzata di #Salvini ????? Finisce nei guai la figlia dell’ex senatore Denis Verdini Il Tirreno - tax_tweet : «Si è finta avvocato»: finisce nei guai la figlia dell’ex senatore Denis Verdini - Forever_Purple : Secondo la denuncia, la figlia sarebbe Chiara Diletta #Verdini, figlia dell’ex senatore di #ForzaItalia Denis. Dopo… - steocossavella : RT @boni15_boni: «Si è finta avvocato»: finisce nei guai la figlia dell’ex senatore Denis Verdini -

... rispondeva al nome di Abdelhamid Abaaoud, ammazzato il 14 novembre in un covo a Saint -. ... sempre seguendo la via dei dettagli: come succede con l'accusato, in carcere, che racconta alla......Duvauchelle Josiane Balasko Valeria Bruni Tedeschi Sceneggiatura Christine Angot Claire... Staples TRAMA Isabelle è una pittrice divorziata, con undi dieci anni. Aspetta che la sua vita ...È più particolare' (Robert Frost) 'Papà: il primo eroe di un figlio, il primo amore di una' (... (Diderot) 'Da grande ho un desiderio: voglio diventare come il mio papà! Ti voglio bene papi'...

«Si è finta avvocato»: finisce nei guai la figlia dell'ex senatore Denis ... Il Tirreno

Protagonista, secondo Il Tirreno, Diletta Chiara Verdini, figlia dell’ex senatore Denis. La vicenda è stata raccontata in un servizio delle Iene di Italia 1, in cui la donna viene solo definita ...Negli anni, la piccola attività rivendita di prodotti dolciari è diventata laboratorio di pasticceria, gelateria e infine cioccolateria grazie a Denis Buosi, campione internazionale pluripremiato, e a ...