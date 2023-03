La crociata dei liberali tedeschi per i carburanti sintetici fa traballare il governo Scholz (Di sabato 25 marzo 2023) Negoziati, liti, eccezioni poco green. E, intanto, la decarbonizzazione del settore automotive europeo sembra ormai compromessa, o comunque lontana dall’ambizioso accordo ratificato nel febbraio 2023 dal Parlamento europeo: stop alla vendita delle auto e dei furgoni a motore termico dal 2035. Un obiettivo ormai snaturato dagli interessi dei principali produttori di veicoli a combustione, che stanno cercando di aggrapparsi ai carburanti sintetici e “bio” (qui abbiamo spiegato la differenza): due soluzioni che rappresentano l’ultima spiaggia delle aziende fossili per salvare i motori tradizionali e resistere all’inevitabile – ma insidiosa – rivoluzione dell’elettrico. Italia snobbata, Germania al tavolo con la CommissioneLe carte in tavola sono cambiate a inizio marzo, quando il governo italiano – che prima di allora non si era mai ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 marzo 2023) Negoziati, liti, eccezioni poco green. E, intanto, la decarbonizzazione del settore automotive europeo sembra ormai compromessa, o comunque lontana dall’ambizioso accordo ratificato nel febbraio 2023 dal Parlamento europeo: stop alla vendita delle auto e dei furgoni a motore termico dal 2035. Un obiettivo ormai snaturato dagli interessi dei principali produttori di veicoli a combustione, che stanno cercando di aggrapparsi aie “bio” (qui abbiamo spiegato la differenza): due soluzioni che rappresentano l’ultima spiaggia delle aziende fossili per salvare i motori tradizionali e resistere all’inevitabile – ma insidiosa – rivoluzione dell’elettrico. Italia snobbata, Germania al tavolo con la CommissioneLe carte in tavola sono cambiate a inizio marzo, quando ilitaliano – che prima di allora non si era mai ...

