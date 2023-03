La coppia del momento: Rihanna e ASAP Rocky (Di sabato 25 marzo 2023) È con un lungo piumino rosa shocking sbottonato sulla pancia che la cantante delle Barbados annuncia la sua prima gravidanza nel 2022 con il compagno ASAP Rocky. Da allora Rihanna ha saputo stupirci con outfit del tutto esclusivi sdoganando il tabù della donna incinta che in qualche modo deve vergognarsi o nascondere la propria pancia anzi, lei ne ha fatto motivo di vanto e orgoglio con non poche critiche. Ma in fondo chi è che decide cosa è consono indossare in momenti speciali della nostra vita? Lei ha rispettato la sua personalità e ha trasmesso a tutte le altre neo-mamme nel resto del mondo una sicurezza che spesso in questi periodi viene a mancare. Insomma, Rihanna e ASAP Rocky sono proprio i genitori che non ti aspetti, ma a quanto pare la relazione prosegue a gonfie vele. ... Leggi su panorama (Di sabato 25 marzo 2023) È con un lungo piumino rosa shocking sbottonato sulla pancia che la cantante delle Barbados annuncia la sua prima gravidanza nel 2022 con il compagno. Da alloraha saputo stupirci con outfit del tutto esclusivi sdoganando il tabù della donna incinta che in qualche modo deve vergognarsi o nascondere la propria pancia anzi, lei ne ha fatto motivo di vanto e orgoglio con non poche critiche. Ma in fondo chi è che decide cosa è consono indossare in momenti speciali della nostra vita? Lei ha rispettato la sua personalità e ha trasmesso a tutte le altre neo-mamme nel resto del mondo una sicurezza che spesso in questi periodi viene a mancare. Insomma,sono proprio i genitori che non ti aspetti, ma a quanto pare la relazione prosegue a gonfie vele. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : ?? Sbocciano in Giappone i fiori di ciliegio e anche la nostra straordinaria coppia del pattinaggio di figura. Cha… - SimoneAlliva : I figli delle coppie omosessuali sono fortemente voluti, nascono da pensieri lunghi, gravidanze della mente che dur… - pasqualinipatri : La coppia centrale, della seconda miglior difesa del campionato, è italiana e stasera non gioca in Nazionale ?????????????? #casale #romagnoli - stefanofantuzzi : RT @chipswilliams1: Prenotano una stanza una coppia si 55enni. Pagano subito. Distinti. Stamattina 7:30 già andati via. Hanno fumato in cam… - Simo252525 : RT @chipswilliams1: Prenotano una stanza una coppia si 55enni. Pagano subito. Distinti. Stamattina 7:30 già andati via. Hanno fumato in cam… -