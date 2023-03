La cooperazione scientifica russo-cinese è un cambiamento strategico (Di sabato 25 marzo 2023) Mentre Vladimir Putin era impegnato a corteggiare Xi Jinping al Cremlino, con molti che si chiedevano se la loro cooperazione si fosse estesa alle spedizioni di armi, un cambiamento più strategico stava emergendo tra Cina e Russia. A marzo, un numero talmente elevato di russi ha richiesto il visto per la Cina che il numero allocato per due mesi è stato esaurito in due giorni. L’enorme richiesta è stata indotta in parte da turisti desiderosi di vedere la Cina ora che le restrizioni sono state rimosse, ma l’afflusso ha coinvolto anche uomini d’affari che cercano di porre fine alla carestia di tecnologia e attrezzature causata dalle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina. Molti richiedenti erano dipendenti di aziende russe di informatica e telecomunicazioni che speravano di partecipare alla fiera di Canton a Guangzhou in aprile. Non è ... Leggi su formiche (Di sabato 25 marzo 2023) Mentre Vladimir Putin era impegnato a corteggiare Xi Jinping al Cremlino, con molti che si chiedevano se la lorosi fosse estesa alle spedizioni di armi, unpiùstava emergendo tra Cina e Russia. A marzo, un numero talmente elevato di russi ha richiesto il visto per la Cina che il numero allocato per due mesi è stato esaurito in due giorni. L’enorme richiesta è stata indotta in parte da turisti desiderosi di vedere la Cina ora che le restrizioni sono state rimosse, ma l’afflusso ha coinvolto anche uomini d’affari che cercano di porre fine alla carestia di tecnologia e attrezzature causata dalle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina. Molti richiedenti erano dipendenti di aziende russe di informatica e telecomunicazioni che speravano di partecipare alla fiera di Canton a Guangzhou in aprile. Non è ...

