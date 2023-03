La Chiesa tedesca sfida il Vaticano sulle coppie arcobaleno (Di sabato 25 marzo 2023) La Chiesa cattolica si prepara a vivere mesi di intense turbolenze. Ciò che è stato nascosto per anni sotto il tappetto rischia di diventare la pietra d’inciampo che potrebbe portare l’istituzione millenaria a divisioni irreparabili. Le questioni morali dell’omosessualità, dell’accettazione delle coppie gay e lesbiche ai sacramenti, l’inclusione delle persone trans, dei divorziati risposati e delle donne che vogliono intraprendere il percorso sacerdotale sono state al centro del dibattito dei sinodi dei vescovi delle conferenze episcopali di tutto il mondo, in preparazione del sinodo mondiale dei vescovi che si terrà in Vaticano nel mese di ottobre del 2023. Durato per ben tre anni e terminato l’11 marzo 2023, il sinodo della Chiesa cattolica tedesca – che ha visto anche la più alta partecipazione di ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023) Lacattolica si prepara a vivere mesi di intense turbolenze. Ciò che è stato nascosto per anni sotto il tappetto rischia di diventare la pietra d’inciampo che potrebbe portare l’istituzione millenaria a divisioni irreparabili. Le questioni morali dell’omosessualità, dell’accettazione dellegay e lesbiche ai sacramenti, l’inclusione delle persone trans, dei divorziati risposati e delle donne che vogliono intraprendere il percorso sacerdotale sono state al centro del dibattito dei sinodi dei vescovi delle conferenze episcopali di tutto il mondo, in preparazione del sinodo mondiale dei vescovi che si terrà innel mese di ottobre del 2023. Durato per ben tre anni e terminato l’11 marzo 2023, il sinodo dellacattolica– che ha visto anche la più alta partecipazione di ...

