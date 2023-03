La BB14 si arrende ai parziali della Virtus Padova | sconfitta 67-80 all’Italcementi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 marzo 2023) Bergamo. Alla lunga emergono i valori tecnici e al momento quellisono decisamente superiori rispetto ai mezziBergamo Basket 2014. La squadra di coach Ghirelli ci prova, ma l’obiettivoterza vittoria di fila in casa sfuma presto, all’inizio del terzo quarto. Finisce 67-80 il match24ª giornata di Serie B, lasciando Masciarelli e compagni a 7 vittorie a fronte di 17 sconfitte. Proprio l’ex Palermo, al rientro dalla squalifica, tiene in piedi l’attacco di Bergamo all’inizio: la palla si muove velocemente, ma la precisione non supporta la fluidità di gioco. La difesa invece soffre la mobilità di Ferrari (7 punti nei primi cinque minuti di gara) e il fisico del grande ex Ihedioha: nel giro di poco gli ospiti allungano ...