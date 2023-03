Kyriakopoulos | «Mancata convocazione con la Grecia? Sembra giochi in Serie B…»

(Di sabato 25 marzo 2023) Georgios, difensore del Bologna attualmente in prestito al Sassuolo, ha parlato del suo momento inA Georgios, difensore del Bologna attualmente in prestito al Sassuolo, ha parlato a Gazzetta.gr. SASSUOLO – «C’è un’opzione per il riscatto ma non l’obbligo. Se il Bologna non la eserciterà tornerò ai neroverdi. Il Sassuolo a dicembre voleva tenermi, ho spiegato che consideravo chiuso il mio ciclo». NAZIONALE – «Finora non ho avuto le occasioni che vorrei. Gioco da quattro anni inA e non sono mai stato convocato, mi fanno sentire come se stessi giocando inB». L'articolo proviene da Calcio News 24.

