Kim si tinge d’azzurro e allontana le voci di mercato | le sue parole

(Di sabato 25 marzo 2023) Kim Minjae è diventato in pochi mesi il nuovo idolo dei tifosi del Napoli. Il difensore coreano, arrivato in sordina e con il grande peso di dover sostituire Kalidou Koulibaly, è subito diventato decisivo per Luciano Spalletti che ha chiaramente ammesso di non aver mai allenato un calciatore con le sue qualità. Anche la sua mentalità è stata utile all’inserimento immediato negli schemi del Napoli e ora il suo nome è sul taccuino di tutti i top club. In estate non sono da escludere assalti delle grandi d’Europa che sono alla ricerca di un nuovo difensore. Ma è stato lo stesso Kim Minjae, dopo la partita amichevole tra Corea del Sud e Colombia, adre ledi. Incalzato sul suo futuro dai giornalisti presenti al Munsu Stadium di Ulsan ha chiarito la situazione. Non mi interessa affatto pensare alla vittoria ...