Kim | “Penso solo al Napoli | puntiamo allo scudetto e alla Champions”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 marzo 2023) Kim Minjae, difensore coreano del, si è espresso in merito al futuro della sua squadra e alle voci di mercato che lo riguardano. Kim Minjae, il difensore coreano del, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei giornalisti al Munsu Stadium di Ul-san, in cui ha parlato della squadra azzurra e delle voci di mercato che lo riguardano. Il giocatore ha dichiarato di essere concentrato sulla stagione in corso e di non voler distrarsi con le speculazioni del mercato. Il difensore ha dichiarato di non essere infastidito dai rumors di calciomercato che lo riguardano, ma di essere piuttosto concentrato sulla sua squadra. Kim ha sottolineato l’importanza di fare bene con la maglia dele ha aggiunto che la stagione non è ancora finita, con tante partite importanti ancora da giocare. “Non posso essere infastidito dai rumors ...