Kim: "Non penso allo scudetto, rimaniamo concentrati. Mercato? Voci non vere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

"Non penso affatto solo alla vittoria dello scudetto. La stagione non è ancora finita e non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane. I membri della squadra e dello staff ci dicono anche di essere vigili fino alla fine". Lo ha detto il difensore del Napoli Kim Min-Jae dal ritiro della Corea del Sud che martedì giocherà in amichevole contro l'Uruguay del compagno di reparto Olivera. Il difensore centrale ha anche parlato delle voci di mercato per l'estate: "Come tutti sapete – ha detto – le voci di mercato che compaiono ora non sono affatto vere. Sono 4-5 anni che si vocifera continuamente dei miei trasferimenti, ma ora voglio concentrarmi sulla squadra. Non voglio essere influenzato, in questo momento ci sono così tante cose importanti."

