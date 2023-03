Kim: «Le voci di mercato sono false. Sono anni che si vocifera dei miei trasferimenti» (Di sabato 25 marzo 2023) Il difensore del Napoli, Kim, ha parlato dopo la partita amichevole tra Corea del Sud e Colombia ed ha voluto allontanare le voci di mercato che lo vedono coinvolto. Il sudcoreano dice di non pensare alla vittoria dello Scudetto e vuole rimanere concentrato sul resto della stagione. Di seguito le parole di Kim: «Non mi interessa affatto pensare alla vittoria dello Scudetto. La stagione non è ancora finita e non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane. I membri della squadra e dello staff ci dicono anche di essere vigili fino alla fine». Kim sulle voci di mercato: «Come tutti sapete, le voci di mercato che compaiono nei telegiornali non Sono affatto vere. Sono 4-5 anni che si ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 marzo 2023) Il difensore del Napoli, Kim, ha parlato dopo la partita amichevole tra Corea del Sud e Colombia ed ha voluto allontanare lediche lo vedono coinvolto. Il sudcoreano dice di non pensare alla vittoria dello Scudetto e vuole rimanere concentrato sul resto della stagione. Di seguito le parole di Kim: «Non mi interessa affatto pensare alla vittoria dello Scudetto. La stagione non è ancora finita e non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane. I membri della squadra e dello staff ci dicono anche di essere vigili fino alla fine». Kim sulledi: «Come tutti sapete, lediche compaiono nei telegiornali nonaffatto vere.4-5che si ...

