Juventus, i tifosi sono furiosi: tutta colpa dell’Europa League (Di sabato 25 marzo 2023) I tifosi della Juventus hanno letteralmente perso la testa a causa di una vera e propria ingiustizia fatti ai danni della loro squadra. La Juventus, mai come in questa stagione, ha avuto un tifo così compatto; la penalizzazione di quindici punti ha portato il popolo bianconero ad unirsi per sostenere la propria squadra e protestare, come ad esempio con l’iniziativa diventata virale su Twitter, contro quanto successo a livello extra campo. tifosi Juventus (LaPresse)Non solo per la penalizzazione; i tifosi della Juventus, stando alle ultime indiscrezioni, non hanno preso nel migliore dei modi quanto stabilito dal calendario. Come sappiamo, i bianconeri ad aprile giocheranno nove partite tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Bene, il popolo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 marzo 2023) Idellahanno letteralmente perso la testa a causa di una vera e propria ingiustizia fatti ai danni della loro squadra. La, mai come in questa stagione, ha avuto un tifo così compatto; la penalizzazione di quindici punti ha portato il popolo bianconero ad unirsi per sostenere la propria squadra e protestare, come ad esempio con l’iniziativa diventata virale su Twitter, contro quanto successo a livello extra campo.(LaPresse)Non solo per la penalizzazione; idella, stando alle ultime indiscrezioni, non hanno preso nel migliore dei modi quanto stabilito dal calendario. Come sappiamo, i bianconeri ad aprile giocheranno nove partite tra Serie A, Coppa Italia ed Europa. Bene, il popolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MicioMicione85 : RT @accountparodia: Paulo Dybala è rimasto particolarmente deluso dalle critiche che gli sono state rivolte sui social dai tifosi della Juv… - cafforio_vito : @robypava No i tifosi della Juventus, i tifosi di Allegri. - elytonni : RT @agiuseppexxx: Giorno 4 aprile l #allianzstadium deve esplodere di tifosi della #Juventus per le semifinali di #coppaItalia! Deve essere… - gookngu : RT @PaPaganini: Buongiorno. #Dybala che va a battere cassa alla #Juventus (e non sono bruscolini) è lo specchio dell’ipocrisia che domina q… - Giovann39862505 : RT @agiuseppexxx: Giorno 4 aprile l #allianzstadium deve esplodere di tifosi della #Juventus per le semifinali di #coppaItalia! Deve essere… -