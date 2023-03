Juventus, favore arbitrale anche contro l’Inter Women! Gol di mano (Di sabato 25 marzo 2023) l’Inter Women sta sfidando la Juventus femminile nella prima gara della poule scudetto. Le bianconere hanno chiuso in vantaggio il primo tempo con un gol siglato con la mano ALTRO ERRORE – Dopo il clamoroso errore di Chiffi in Inter-Juventus, col gol di Kostic convalidato nonostante i precedenti tocchi di mano di Rabiot e Vlahovic, un altra sfida fra i due club viene indirizzata da un pesante errore arbitrale a favore della squadra bianconera. Nella sfida fra Inter e Juventus Women, in campo adesso nella prima giornata della poule scudetto della Serie A femminile, le bianconere di Montemurro hanno chiuso il primo tempo in vantaggio con un gol di Sembrant, che ha depositato la palla in rete con un netto tocco di mano non ravvisato dalla ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023)Women sta sfidando lafemminile nella prima gara della poule scudetto. Le bianconere hanno chiuso in vantaggio il primo tempo con un gol siglato con laALTRO ERRORE – Dopo il clamoroso errore di Chiffi in Inter-, col gol di Kostic convalidato nonostante i precedenti tocchi didi Rabiot e Vlahovic, un altra sfida fra i due club viene indirizzata da un pesante erroredella squadra bianconera. Nella sfida fra Inter eWomen, in campo adesso nella prima giornata della poule scudetto della Serie A femminile, le bianconere di Montemurro hanno chiuso il primo tempo in vantaggio con un gol di Sembrant, che ha depositato la palla in rete con un netto tocco dinon ravvisato dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La #Juventus gioca in pratica dal 2011-12 un campionato a squadre: non lo dico io, lo dicono i magistrati. Con 6-7… - mirkonicolino : Sono trascorse 24 ore e ancora non ho capito cosa c'entri Simone #Inzaghi con il processo sportivo alla #Juventus.… - internewsit : Juventus, favore arbitrale anche contro l'Inter Women! Gol di mano - - Fab7080 : RT @nota10940: Segnatevi la data di lunedì: la sentenza del #CdS a favore #Juventus e lo spostamento in Cassazione saranno la prima cosa. L… - Tho_Tri_Le : #RADIATELAJUVENTUS #juventus Basta,basta!!!più passano i giorni dall’ennesimo furto,piu mi incazzo. Ma perché uno s… -