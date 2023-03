Juventus, due ex si riavvicinano: doppio ritorno clamoroso? (Di sabato 25 marzo 2023) Nella Juventus del prossimo anno potrebbero esserci due clamorosi ritorni; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Juventus logo (LaPresse)La stagione non è ancora conclusa e può regalare diverse soddisfazioni tra campionato e coppe ma la Juventus sembra stia già pensando al prossimo anno; l’obiettivo è quello di tornare a dominare il calcio italiano dopo tre anni senza vincere lo scudetto. E’ chiaro come servano rinforzi per permettere ad Allegri di avere una rosa in grado di vincere la Serie A; il mercato, da questo punto di vista, può sicuramente aiutare. La Juventus, però, sembra avere l’intenzione di riportare a Torino due giocatori particolarmente amati dal pubblico bianconero; si tratta di Del Piero e Chiellini. Leonetti a TvPlay: “Del Piero e Chiellini tornano alla Juve?” Stando a quanto sottolineato da Franco ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 marzo 2023) Nelladel prossimo anno potrebbero esserci due clamorosi ritorni; andiamo a vedere di chi stiamo parlando.logo (LaPresse)La stagione non è ancora conclusa e può regalare diverse soddisfazioni tra campionato e coppe ma lasembra stia già pensando al prossimo anno; l’obiettivo è quello di tornare a dominare il calcio italiano dopo tre anni senza vincere lo scudetto. E’ chiaro come servano rinforzi per permettere ad Allegri di avere una rosa in grado di vincere la Serie A; il mercato, da questo punto di vista, può sicuramente aiutare. La, però, sembra avere l’intenzione di riportare a Torino due giocatori particolarmente amati dal pubblico bianconero; si tratta di Del Piero e Chiellini. Leonetti a TvPlay: “Del Piero e Chiellini tornano alla Juve?” Stando a quanto sottolineato da Franco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Sono due i procedimenti dell’#UEFA aperti sul conto della #Juventus: uno sul mancato rispetto del Settlement Agreem… - mirkonicolino : La #Juventus ha effettuato in meno di due anni 700 milioni di aumenti di capitale. Incassa oltre 100 milioni annui… - ZZiliani : Le carte della Procura di Torino bastano e avanzano per privare la #Juventus dello scudetto 2020, mandarla in B (se… - 73Kalle : @g_play84 @andreaabodi Assegneranno all’Italia in quanto forse c’è una mezza promessa per farlo. A patto che…la… - stefanocr71 : RT @CampiMinati: Nel 2021, Juventus acquista il restante 60% del JHOTEL per 17,6 milioni di euro. Nel 2022, Juventus acquista la Continass… -