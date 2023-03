Juve, perdite inferiori? Merito della 'nuova' strategia: sarà un mercato condizionato, ecco chi rischia (Di sabato 25 marzo 2023) La Juventus nella giornata di ieri ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2022. Il primo semestre... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Lantus nella giornata di ieri ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2022. Il primo semestre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juve, perdite inferiori? Merito della 'nuova' strategia: sarà un mercato condizionato, ecco chi rischia - ilbianconerocom : #Juve, perdite inferiori? Merito della 'nuova' strategia: sarà un mercato condizionato, ecco chi rischia… - MaxG973 : @mirkonicolino Fake news! Sei bugiardo! Un pessimo giornalista! Conti #Juve sempre più in rosso! Un disastro senza… - gioachino_asti : RT @forumJuventus: Semestrale Juve al 31/12: Perdite per 29,5 milioni. Ricavi a 53,1 milioni. Costi in diminuzione di 25 milioni ?? https://… - Andr00176280 : @mirkonicolino Che troiate, l’inter può avere PN negativo perche ha deciso di ripianare le perdite su più esercizi… -