Juve - Inter | non solo Rabiot | furia sui social per il gol di mano delle Women

(Di sabato 25 marzo 2023) Nonostante il campionato di Serie A sia in pausa per via della sosta nazionali, suisi parla ancora molto dell'episodio accaduto in occasione del gol di Kostic indello scorso 19 ...

Nonostante il campionato di Serie A sia in pausa per via della sosta nazionali, sui social si parla ancora molto dell'episodio accaduto in occasione del gol di Kostic indello scorso 19 marzo. In quell'occasione, i tifosi nerazzurri hanno infiammato la rete con le proteste a seguito di un presunto fallo di mano di Rabiot , che avrebbe "sporcato" l'azione ...La squadra di Allegri ha concluso degnamente un ciclo di impegni a dir poco nobile e importante con la vittoria di Milano contro l', certamente servita a impinguare un morale che più volte ...Polemiche dell'in questa occasione in quanto il difensore della Vecchia Signora sembra che controlli inizialmente il pallone con la mano e di conseguenza la rete potrebbe non essere regolare. ...

Inter-Juve ancora questione di mano: nella sfida Women bianconere in gol dopo un tocco col braccio La Gazzetta dello Sport

Polemiche nel corso di Inter-Juventus, match valido per la ventesima giornata di Serie A Women, per il gol che ha permesso alle bianconere di aprire la partita. Al 15', infatti, la Juventus ha trovato ...L'Inter Women perde in casa contro la Juventus. Le ragazze di Guarino escono sconfitte per 3-1 nel confronto con le bianconere. Al termine della partita ha parlato il tecnico delle nerazzurre ...