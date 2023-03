Juve | il colpo di scena per l’attacco | l’ultimo step potrebbe cambiare tutto

Leggi su serieanews

(Di sabato 25 marzo 2023) Undiperdella. Un ultimopuòlorio per la Vecchia Signora. La Serie A è ferma per la sosta delle nazionali. La squadre del campionato italiano avranno un paio di settimane di tempo per ricaricare le batterie, fatta eccezione per i giocatori che sono impegnati con le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.