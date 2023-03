Judo | Grand Slam Tbilisi 2023 | Martina Esposito sul podio nei -70 kg

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Judo, Martina Esposito sul podio nei -70 kg del Grand Slam di Tbilisi! - - JudoTalk : RT @Coninews: ??Il quarto Grand Slam stagionale del World Judo Tour regala un altro terzo posto all’Italia! Martina Esposito lascia la sua f… - Coninews : ??Il quarto Grand Slam stagionale del World Judo Tour regala un altro terzo posto all’Italia! Martina Esposito lasci… - settalese : RT @ItaliaTeam_it: GIÀ PODIO A TBILISI!???? Due brillanti terzi posti nella giornata inaugurale del quarto Grand Slam stagionale del World J… - LucaColucci1 : RT @ItaliaTeam_it: GIÀ PODIO A TBILISI!???? Due brillanti terzi posti nella giornata inaugurale del quarto Grand Slam stagionale del World J… -

...20 - RAIDUE HD: Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta) dallo studio SR5 - Roma Palinsesto Rai Sport HD di Sabato 25 Marzo 2023 ore 06:00: World TourSlam Tbilisi - 1a giornata (...Slam dia Tbilisi, prima giornata in terra georgiana contrassegnata dall'assegnazione dei primi cinque ori, due dei quali finiti in casa della Serbia. Terzo gradino del podio per due judoka ...Esordio brillante per l'Italia dela Tbilisi (Georgia). Nella giornata inaugurale del quartoSlam stagionale, infatti, sono arrivati due podi per i colori azzurri. Matteo Piras si è classificato al terzo posto nella ...

Judo, Martina Esposito sul podio nei -70 kg del Grand Slam di Tbilisi! OA Sport

Grand Slam di judo a Tbilisi, seconda giornata in terra georgiana con quattro ori assegnati appannaggio di di Grecia, Mongolia, Austria e Regno Unito: un altro bronzo giunge per i colori italiani. Tra ...Calato il sipario sul secondo giorno del Grand Slam di judo a Tbilisi (Georgia), quarto della stagione del World Tour, valevole per il ranking di qualificazione olimpica a Parigi 2024. La capitale ...