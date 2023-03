Joker | Folie à Deux mostra le nuove foto dal set

(Di sabato 25 marzo 2023)rivela nuovadal set che hanno come protagonista l’Arkam Asylum, il manicomio di Gotham Cityè l’atteso sequel di, il film con Joaquin Phoenix che gli è valso un Oscar come miglior attore protagonista nel 2019. Sono ormai passati quattro anni dal successo di questo film, che prende uno deivillain più interessanti di sempre, proveniente dalla cultura di Batman, e lo mette al centro come protagonista.è finalmente in produzione e questo permette di ottenere anticipazioni sul film che uscirà nelle sale il 4 ottobre 2024: la prima tra tutte è stata la rivelazione di un altro personaggio che affiancherànel film ...

Nuove foto e video dal set, allestito in New Jersey, dià Deux, mostrano il manicomio di Arkham in ...- Pubblicità - Sono video dal set davvero sorprendenti quelli che ha condiviso un account Instagram fan di Lady Gaga . I video in questione arrivano dal set dià Deux , film in cui è impegnata attualmente proprio la beniamina della pagina in questione, nel ruolo di Harley Quinn, al fianco deldi Joaquin Phoenix . Ecco di ...à Deux è uno dei progetti più attesi della prossima stagione cinematografica. A circa quattro anni dall'exploit del primo capitolo, Joaquin Phoenix è pronto a riprendere i panni dell'...

Joker: Folie à Deux - l'Arkam Asylum è in fiamme nelle nuove foto dal set ComingSoon.it

Joker: Folie à Deux è l’atteso sequel di Joker, il film con Joaquin Phoenix che gli è valso un Oscar come miglior attore protagonista nel 2019. Sono ormai passati quattro anni dal successo di questo ...Il video in questione, diffuso attraverso un fan-account Instagram dedicato a Lady Gaga, mostra il celebre manicomio di Arkham in fiamme, le cui cause ...